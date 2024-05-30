شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد اثنين من الهلال الأحمر جراء استهداف سيارة إسعاف برفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد اثنين من الطواقم التابعة للهلال الأحمر نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف بتل السلطان في رفح الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. وأوضح مراسل القناة الإخبارية أن 3 شهداء و5 مصابين سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي تل السلطان في رفح الفلسطينية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 من عناصر حزب الله في الغارات الإسرائيلية على محافظة حمص وسط سوريا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز