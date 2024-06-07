استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 8 شهداء من عائلة واحدة، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم شرق مدينة خان يونس.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لجميع المناطق الشرقية الممتدة من شرقي مخيم البريج حتى مدينة رفح، ما تسبب في دمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 244 على التوالي، إلى 36654 شهيدًا، ونحو 83309 جرحى؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 68 فلسطينيًا، وإصابة 235 بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود نحو 25 ألف جريح ومريض بحاجة إلى العلاج في الخارج، بسبب عدم توفر الأدوية والخدمات الطبية.