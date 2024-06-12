شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وسلوفينيا يتفقان على إنشاء حوار ثنائى منتظم بشأن الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون على إنشاء حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى بشأن الهجرة بين السلطات الوطنية المختصة من خلال وضع آلية مناسبة للتشاور والتعاون لتبادل منتظم للمعلومات، خاصة لحل حالات العودة العالقة وتجويد عملية إعادة القبول بشكل أمثل.



جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، مع وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، حيث أكدا على أهمية تعزيز الحوار السياسي وتفعيل آليات التعاون الثنائي، مشيدين بمتانة العلاقات المتميزة بين البلدين.



وثمن الجانبان قرار جمهورية سلوفينيا القاضي بفتح سفارة لها في الرباط، واعتزام المغرب اتخاذ قرار مماثل بفتح سفارة له في ليوبليانا، مؤكدان أن ذلك من شأنه إعطاء دفعة قوية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



كما اتفق الوزيران على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والبيئة واللوجستيك والفلاحة وصناعة السيارات والتكنولوجيا الخضراء وتنظيم المنتديات الاقتصادية لتشجيع التفاعل بين الاقتصاديين بالبلدين، فضلا عن تعزيز التعاون بين ميناء "كوبير" والموانئ المغربية، لاسيما ميناء طنجة - المتوسط.



وعلى مستوى التعاون البرلماني، شدد الجانبان على أهمية المشاورات البرلمانية، التي تضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، مرحبين بالزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا إلى المغرب في 2022 بدعوة من رئيس مجلس النواب، والتوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم بين المؤسستين.



كما أكد الوزيران ضرورة تكثيف التواصل والتعاون بين مجموعات الصداقة البرلمانية، وذلك في إطار الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس النواب المغربي إلى ليوبليانا خلال شهر ديسمبر المقبل.



وعلى المستوى الثقافي، أكد الوزيران على أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والأكاديمي بهدف تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، ودعم التبادل الثقافي على المستوى الحكومي وفي أوساط المجتمع المدني بالبلدين.



وفيما يتعلق بمسألة الهجرة، أكد الوزيران التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الحوار والتعاون في هذا الصدد، ودعمهما لنهج مقاربة شاملة للهجرة في إطار النهوض بهجرة آمنة ونظامية ومنظمة، وفي مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر والاتجار بهم، وبالعمل على التصدي بفعالية لضغط الهجرة باعتباره تحديا ومسؤولية مشتركين.



ومن جهتها، أشادت سلوفينيا بالجهود التي بذلها المغرب خلال رئاسته لمسلسل الرباط حول الهجرة خلال سنة 2023، لاسيما تسهيل العودة وإعادة الإدماج المستدام.



يشار إلى أن وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية السلوفينية تقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من وزير الشؤن الخارجية المغربي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ32 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا.