الخليج اليوم .. السعودية.. مقطع فيديو لولي العهد السعودي وولي عهد الكويت يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقود سيارته برفقة ضيف المملكة ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ما أثار تفاعلا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام سعودية الأمير محمد بن سلمان وهو يركب سيارته ويقودها، رفقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي وصل السعودية اليوم، وكان في استقباله ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، مشيدين بالعلاقة الوطيدة بين السعودية والكويت، وبين قيادة البلدين، حيث كتب أحدهم معلقا: "هذا الحدث يعكس العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ويظهر التقدير والاحترام بين الزعماء الشابين..ويعتبر هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الآراء بين البلدين في مختلف المجالات"، وأضاف آخر: "حفظهم الله وأدام عزهم ومحبتهم".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير محمد بن سلمان التقى في قصر السلام بجدة، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ورحب ولي العهد السعودي، بولي عهد الكويت في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، كما عبر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن سعادته بزيارة السعودية، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال اللقاء "استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها"، وفق "واس".