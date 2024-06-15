شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يضبط عنصرا تكفيريا في أريانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة أن وحداته تمكنت من ضبط عنصر تكفيري بولاية أريانة.

وأفاد الحرس الوطني - في بيان - بأن الوحدات ضبطت العنصر التكفيري؛ بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتورطه في عدد من القضايا وصادر بحقه حكما قضائيا بـ 20 عاما.

وأشار الحرس الوطني إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.