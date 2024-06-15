الخليج اليوم .. بسبب زواجه بالثانية.. امرأة يمنية تقتل زوجها وتلجأ لجبل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقدمت امرأة يمنية على قتل زوجها بوابل من الرصاص، في إحدى البلدات بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد علمها بزواجه عليها.

وقالت مصادر محلية، إن امرأة في الخمسينيات من عمرها، أفرغت وابلا من الرصاص على زوجها بقرية الصيفية بمنطقة الشجابي التابعة لمديرية شرعب الرونة، لترديه قتيلا في الحال.

وأضافت المصادر أن المرأة ارتكبت جريمتها بعد إقدام زوجها على الزواج من امرأة ثانية.

وبحسب المصادر، فإن الزوج القتيل يدعى فيصل أحمد الحسامي، مشيرة إلى أن المرأة وبعد ارتكابها للجريمة لجأت لأحد جبال المنطقة.

وأشارت المصادر إلى مقاومة المرأة لمحاولات القبض عليها.