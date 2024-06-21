شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الرئاسة الموريتانية الغزوانى: اعتمدنا نموذجًا تنمويًا فريدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إن البلاد تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية اعتماد نموذج تنموي اجتماعي فريد من نوعه، مؤكدًا أنه سيركز خلال الفترة الثانية حال فوزه على أن يتم إعطاء الأولوية لتعليم وتشغيل الشباب.



جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابي نظمته حملة محمد ولد الشيخ الغزواني المرشح للانتخابات الرئاسية، بمدينة كيهيدي جنوب موريتانيا؛ لاستعراض الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال فترة رئاسته الأولى، والملامح العامة للبرنامج الذي سينفذه خلال الفترة الثانية في حال فوزه بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وأضاف الغزواني وفقًا لوكالة أنباء الموريتانية اليوم الخميس أنه خلال السنوات الماضية أعطينا الأولوية لطبقات المجتمع الهشة، وتنفيذ العديد من البرامج الطموحة لترقية أداء المنظومة التعليمية، وتشييد وإعادة تجهيز المنشآت الصحية، والكهربائية والمائية، وبناء وترميم شبكة طرقية حضرية ووطنية، وتهيئة الظروف لترقية القطاع الزراعي.



وتابع أنه سيركز خلال الفترة الثانية، حال فوزه، على أن تكون موريتانيا دولة قوية وعادلة ومزدهرة، دولة قانون ومواطنة، وأن تكون الإدارة فيها في خدمة المواطن والقضاء في خدمة العدالة.



وذكر أن محفظة الاستثمار في ولاية كوركل - عاصمة كيهيدي المنعقد بها المؤتمر - خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 116 مليار أوقية ( عملة البلاد) موزعة بين مختلف القطاعات الخدمية، فضلا عن تدخلات اجتماعية استفادت منها 11 ألف أسرة من التأمين الصحي، و13 ألف أسرة من التحويلات النقدية.



ولفت إلى أنه تم أيضًا بناء 29 مؤسسة تعليمية، وتنظيم النسخة الأولى من مهرجان جول الثقافي، وتوفير مياه الشرب لـ214 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع آفطوط الشرقي، وإدخال الكهرباء لـ35 قرية ريفية، وإطلاق مشروع توسعة الشبكات الكهربائية ببعض قرى الولاية، وترميم طريق (بوكي - كيهيدي)، وبدء أعمال بناء طريق آفطوط، واستصلاح مساحات وشراء معدات زراعية بقيمة 13 مليار أوقية قديمة.



وأشار إلى أنه حال فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، سيتم تنفيذ إصلاحات قوية لخلق الظروف اللازمة التي تمكن الشباب من الوصول إلى فرص التشغيل؛ لتعزيز دورهم في بناء وتطوير البلاد، ومضاعفة الاستثمارات في الولاية وتوجيهها بشكل خاص لمجالات التعليم والصحة والزراعة.



ونوه بأنه سيعمل أيضًا على زيادة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي وتوفير الظروف المناسبة؛ لتعزيز أداء القطاع الحيواني لتعزيز مساهمته في تحقيق المقاربة الوطنية في مجال الأمن الغذائي.



وطالب المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني سكان ولاية كوركل بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية التي ستجري جولتها الأولى يوم 29 يونيو الجاري؛ لتنفيذ برنامج تنموي طموح سيجعل البلد يخطو خطوات مهمة نحو التطور والنماء.