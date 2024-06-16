شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والأمم المتحدة يبحثان التعاون بمجال تعزيز الأمن خاصة بالعاصمة مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الأمن الداخلي الصومالي عبدالله شيخ إسماعيل ، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال رايزيدون زينينجا ،سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والعمل على تعزيز الأمن في البلاد لاسيما العاصمة مقديشو.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية للمرحلة الانتقالية في مغادرة قوات حفظ السلام الأفريقية (أتميس) للبلاد وتولي القوات الوطنية الصومالية للمهام الأمنية.



جدير بالذكر أن قوات (أتميس) أتمت في يونيو 2023 المرحلة الأولى من انسحابها، التي شملت مغادرة 2000 جندي، وفي فبراير 2024 أتمت المرحلة الثانية من الانسحاب، التي شملت 3000 جندي، ومن المخطط أن تستكمل (أتميس) المرحلة الثالثة من الانسحاب في يوليو المقبل، بمغادرة 4000 جندي.