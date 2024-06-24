21.8 مليارًا قيمة التمويلات المضمونة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر برنامج ضمان التمويل “كفالة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” في منطقة مكة المكرمة بلغت أكثر من 4700 منشأة صغيرة ومتوسطة، حيث أصدر لها أكثر من 12,200 ضمان تمويلي في منطقة مكة المكرمة، بقيمة تمويل تجاوزت 19.5 مليارًا ريال، وقيمة ضمانات تمويلية أكثر من 14.1 مليار ريال منذ بداية البرنامج في عام 2006 م وحتى الربع الأول من 2024 م.

وأضاف البرنامج أنه في منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المنشآت المستفيدة 872 منشأة، حيث تم إصدار 1933 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، بقيمة تمويلات تجاوزت 2.3 مليار ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال منذ بداية البرنامج، والمنشآت المستفيدة والعاملة في قطاع الحج والعمرة تم إصدار 106 كفالات، بقيمة تمويلات تجاوزت 192 مليون ريال، وقيمة ضمانات تجاوزت 162 مليون ريال.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة بيت الله الحرام والعناية به وخدمة قاصديه منهج راسخ لدى ولاة أمر هذه البلاد، ولذلك سخروا السبل كافة لوصول ضيوف الرحمن للمسجد الحرام بكل أمن وأمان، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط