“بيئة الباحة” تطرح فرصة لإنشاء خمس مدن زراعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة, فرصة استثمار لإنشاء خمس مدن زراعية.

وتتضمن الفرصة إنشاء مدينة زراعية البُن الغاذي على مساحة 2,290,326.2 مترًا مربعًا، ومدينة لزراعة العنب والأشجار المثمرة على مساحة 741,699 مترًا مربعًا، وإنشاء مدينة لزراعة البُن على مساحة 5,545,744 مترًا مربعًا، وإنشاء مدينة لزراعة أشجار اللوز والأشجار المثمرة على مساحة 596084.47 مترًا مربعًا، وإنشاء مدينة لزراعة البُن على مساحة 581,676.62 مترًا مربعًا، وذلك للإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، والتقدّم عبر بوابة الاستثمار “فرص”.

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