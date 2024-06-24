وزارة الصحة الفلسطينية تندد باستهداف الاحتلال للأطقم الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نددت وزارة الصحة الفلسطينية باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطقم الطبية، مشيرة إلى قصف عيادة الدرج بمدينة غزة الليلة الماضية، والذي أدى لاستشهاد مدير الإسعاف في وزارة الصحة وأحد العاملين في الطواقم الطبية.

وأكدت أنها ستواصل أداء عملها الإنساني رغم القتل الممنهج للكوادر الطبية، مبينة استشهاد نحو ٥٠٠ من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان على القطاع مطلع أكتوبرالماضي، واعتقال 310 آخرين استشهد عدد منهم في سجون الاحتلال بسبب التعذيب.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة.

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