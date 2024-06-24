البنك المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.02 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المئة.

وافاد البنك المركزي الصيني – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي بنهاية النصف الأول من عام 2024.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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