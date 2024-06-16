شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" السعودية تحذر من تعرض الحجاج لأشعة الشمس لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التزام حجاج بيت الله الحرام، بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. وفق "عكاظ" .

وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لاسيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، قال وعبر حسابه بموقع "إكس": " نبشركم بأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، ونتابع ونقدم الرعاية باهتمام لجميع الحالات، خاصة الإجهاد الحراري، وندعوهم إلى استخدام المظلّة للوقاية من أشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل.