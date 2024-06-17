شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 254 للعدوان.. ارتفاع كبير في عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 254 على التوالي إلى 37337 شهيدًا، ونحو 85299 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 بجروح مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

كما حذرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة استمرار إغلاق معبر رفح البري للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى للعلاج في الخارج.

9300 أسير فلسطيني

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن 9300 أسير فلسطيني يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيشون ظروفًا قاسية.



وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين 250 طفلًا و75 امرأة، يضاف إليهم أكثر من 700 أسير يعانون أمراضًا مزمنة، وهم بحاجة ماسة للعلاج.

وأوضح أن الاحتلال يواصل منع الأسرى من التواصل مع ذويهم حتى في الأعياد والمناسبات.

