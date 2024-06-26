اخبار السعوديه

رصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال مايو

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (71) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر مايو الماضي، كما نفذت الفرق الإشرافية التابعة لها 14 زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي. فقد منحت المؤسسة خلال مايو الماضي (31) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، فيما أصدرت (43) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.

أخبار متعلقة

 

رصد وإزالة ورقابة للحد من المخلفات مجهولة المصدر بقرية العليا
جنيف.. المملكة تستعرض أبرز منتجات الإبل التحويلية المحلية
وأضاف أنه خلال الشهر ذاته نفذت المؤسسة (10716) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا