شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (71) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر مايو الماضي، كما نفذت الفرق الإشرافية التابعة لها 14 زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي. فقد منحت المؤسسة خلال مايو الماضي (31) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، فيما أصدرت (43) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.وأضاف أنه خلال الشهر ذاته نفذت المؤسسة (10716) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.