شكرا لقرائتكم خبر عن في مكالمة نادرة.. وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يبحثان تداعيات هجوم القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف يوم الثلاثاء.

وتأتي المحادثة بعد أن هددت الحكومة الروسية يوم الاثنين، الولايات المتحدة بـ "تداعيات" في أعقاب هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف يوم الاثنين: "إن مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في القتال الذي أدى إلى مقتل مدنيين روس لا يمكن أن تمر دون أي تداعيات". الحفاظ على خطوط الاتصال وخلال المكالمة الهاتفية يوم الثلاثاء، أكد أوستن أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة مع أوكرانيا، حسبما قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن المكالمة الهاتفية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب في أوكرانيا. خطر تصعيد الحرب وأشار بيلوسوف إلى الخطر المتزايد من تصعيد الحرب وسط استمرار شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه جرت مناقشة قضايا أخرى دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأجرى أوستن المحادثة، وهي الأولى له مع بيلوسوف، حسبما قال رايدر، وتحدث أوستن آخر مرة مع نظيره الروسي في مارس 2023، وكان وزير الدفاع الروسي في ذلك الوقت هو سيرجي شويجو.