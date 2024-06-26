شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. توزيع الأرباح على مساهمي «جي آي جي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي) إن توزيع الأرباح سيكون عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، يوم 30/06/2024م الموافق 24/12/1445هـ

وكانت مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 22/11/1445هـ الموافق 30/05/2024م نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 78,750,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023م بواقع (1.5) ريال عن كل سهم وبنسبة (15%) من رأس المال.

ونوهت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي انعقدت يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م.

وأشارت إلى أن بخصوص المستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية

ودعت مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" مساهميها إلى ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

