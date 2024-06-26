شكرا لقرائتكم خبر عن رصد وإزالة ورقابة للحد من المخلفات مجهولة المصدر بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة قرية العليا، أكثر من 1600م3 من المخلفات مجهولة المصدر بأنحاء المحافظة مدعمة بالآليات، لتستهدف 8000م3 خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك ضمن أعمال مبادرة ”قرية العليا الأجمل“، والتي أطلقتها البلدية، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة ونشر الوعي البيئي والقضاء على ظاهرة ”التشوه البصري“ وإزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة. رصد مخلفات البناء من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا، الدكتور المهندس أحمد الغامدي، بأن البلدية عززت أعمال إزالة ونقل المخلفات المجهولة المصدر من جميع المواقع، بعد أن رصدت رمي مخلفات البناء في مواقع متفرقه.

ونوه إلى أن البلدية تسعى إلى الحد من الظاهرة السلبية، لافتا إلى أن الإجراءات النظامية ستُتخذ للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري لمدن مميزة وجاذبة.

