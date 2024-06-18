شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تختتم مشاركتها في مبادرة "ملتقى إعلام الحج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشاركتها في النسخة الأولى من مبادرة "ملتقى إعلام الحج" الذي نظمته وزارة الإعلام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 إلى 10 ذي الحجة 1445هـ بشراكة استراتيجية مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، أن جناح الهيئة شارك بـ 15 خدمة إعلامية، تضمنت العديد من المواد الإعلامية التي تعتمد في مجملها على التقنيات الرقمية، منها أكثر من 10 مواد تحوي جولات افتراضية للمسجد الحرام وعرض 5 أفلام سينمائية وتقديم أكثر من 50 مادة إعلامية وأكثر من 50 رسالة توعوية.



وتناولت تلك المواد في مجملها التطورات المتلاحقة والمشاريع والتوسعات الكبرى التي نفذتها الدولة في الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.