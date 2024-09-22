شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة الأهلى على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد الفريق الأبيض تأشيرة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تخطى عقبة الشرطة الكينى 3-1 بمجموع المباراتين.

فى المقابل يستعد لجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الأفريقى، بعدما حصد المارد الأحمر تأشيرة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطى عقبة جورماهيا الكينى بمجموع المباراتين 6-0.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الافريقى

يلتقي الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي في قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في السوبر الأفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الافريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

الاهلى بطل دوري الابطال والزمالك بطل الكونفدرالية

الأهلي توج بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

القاب الاهلى والزمالك في السوبر الافريقى

وسبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.