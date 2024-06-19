شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 24 شهيدا و71 مصابا فى 3 مجازر ارتكبتها إسرائيل خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر في القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن 24 شهيدًا و71 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم أن حصيلة الحرب المستمرة على القطاع، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 37 ألفا و396 شهيدًا، و85 ألفا و523 مُصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ولفتت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.