شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الكويت توجه إداراتها بإغلاق المصابيح بنهاية الدوام ضمن إجراءات ترشيد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الإجراءات التى تتخذها الكويت لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ، أصدرت وزارة الصحة تعميماً يحمل رقم 6 لسنة 2024 للوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بضرورة التنبيه على جميع الموظفين بإغلاق المصابيح والمفاتيح الكهربائية، في جميع الغرف والمكاتب داخل القطاعات والإدارات التابعة لهم. وفق "الأنباء الكويتية".

يأتي هذا التعميم فى سياق حزمة من الإجراءات التى تتخذها الدولة لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية ، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، بدء تطبيق جدول تخفيف الأحمال الكهربائية عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع وتشمل 63 منطقة لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي، ويتم ذلك خلال فترة الذروة اليوم الخميس، لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك حسب ماهو مبين في الجداول المرفقة.

وذكرت وزارة الكهرباء فى الكويت ، بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة العملاء بمختلف فئاتهم إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 5:00 عصرا بهدف تقليل الأحمال الكهربائية.

وكانت الكويت قد شهدت أمي انقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق فيما أوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها أن الانقطاع جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.