شكرا لقرائتكم خبر عن مُجددة دعوتها للترشيد.. الكويت: مؤشر استهلاك الكهرباء مستمر بالارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر مؤشر الأحمال الكهربائية بالكويت فى ارتفاع، حيث بلغ عند الواحدة والنصف من ظهر اليوم 16241 ميجاوات خلال فترة الذروة وحتى الخامسة مساء، يأتى هذه الارتفاع رغم تطبيق وزارة الكهرباء الجداول تخفيف الأحمال فى 63 منظقة موزعة على 6 محافظات. وفق "الأنباء الكويتية".

وأشارت الوزارة إلى أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء أبرزها ضبط التكييف على 24 درجة مئوية وإغلاق الأنوار فى الأماكن غير المستغلة وتأجيل استخدام الغسالات والنشافات والأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع إلى فترة ما بعد الذروة.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، قد أعلنت اليوم الخميس عن المناطق التى قد يتم انقطاع التيار الكهربائى عنها خلال فترة الذروة، لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين فى حال استدعت الحاجة لذلك حسب ماهو مبين فى الجداول المرفقة.

وذكرت الوزارة، بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها بشأن انقطاع التيار الكهربائى عن بعض الأجزاء فى مناطق المحافظات الست أن الانقطاع جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

وأضافت أنه حرصا من الوزارة على حماية استقرار المنظومة الكهربائية، فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح بين الساعة والساعتين بحد أقصى.