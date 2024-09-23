الأمم المتحدة: إنهاء الحرب في غزة أولوية مطلقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2024، أن إنهاء الحرب في غزة أولوية مطلقة.

وأضاف تورك في تصريح صحفي له، أن حجم المعاناة الإنسانية في غزة هائل ويفوق أي تصور ولهذا فإن إنهاء الحرب أولوية مطلقة.

وفي سياق آخر شدد على أن تفجير أجهزة اتصالات منتشرة بكثافة بين المدنيين بهدف بث الرعب بينهم يعد جريمة حرب.

وأشار إلى أنه لا يمكن استهداف المسلحين إلا حين يشاركون في أعمال عنف مباشرة، ولا يجوز استهدافهم وهم بين المدنيين.

وأوضح تورك أنه لا بد من مساءلة من أمروا بتنفيذ تفجيرات لأجهزة اتصالات منتشرة بكثافة بين المدنيين.

وأكد أن عدم احترام القانون الدولي له تبعات، على مجلس الأمن أن يعالجها.

المصدر : وكالات