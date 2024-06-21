شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، وهو دليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونشر المكتب تقريرًا عن 6 اعتداءات كبرى شنها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي، ما أدى إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، معربًا عن مخاوف جدية تتعلق بالتمييز والتناسب والاحتياط في أثناء الهجوم.

قنابل موجهة

وأشار التقرير إلى استخدام قنابل موجهة من أنواع GBU-31 وGBU-32 وGBU-39 بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق، وتحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات.



وأوضح أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أساليب ووسائل الهجمات الإسرائيلية لم يجنب أو يقلل الضرر المدني، ما يعد انتهاكا صارخًا للمبادئ والقوانين الدولية.