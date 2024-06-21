شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد ضرورة العودة للمسار السلمي لحل الأزمة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

الأزمة السودانية

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية.جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان، التي عقدت اليوم عبر "تقنية الزووم" برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية للمجلس.وشدد أبو الغيط في كلمته على أهمية تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً إلى ما حذرت منه الجامعة العربية منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، ما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.ولفت الأمين العام إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 في 13 يونيو الجاري الذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.