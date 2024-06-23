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القوات الجوية العراقية تستهدف وكرا لداعش في جبال حمرين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعمليات تعقب العناصر الإرهابية، استهدفت القوات الأمنية وكرا مهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وبداخله 3 عناصر إرهابية

مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات "F16"، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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