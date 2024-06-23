شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يدين تصريحات سموتريتش المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأحد، تصرفات حكومة الاحتلال وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الأخيرة بالتسجيل الصوتي لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي يشرح فيها كيفية السيطرة على الضفة الغربية بشكل غير علني، بضم 60% من مدنها.

وأضاف فتوح، في بيان، أن حكومة اليمين المتطرفة تمادت في انتهاكات القانون الدولي، ضاربة القرارات الدولية بعرض الحائط.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الضروري والعاجل لإيقاف تلك الهجمات المسعورة على شعبنا في قطاع غزة، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى كامل القطاع.

وأكد فتوح ضرورة إيقاف حكومة اليمين المتطرفة عما تقوم به من عمليات إرهابية وحملات عسكرية في الضفة الغربية على مدار الساعة، والتصريحات التحريضية لقتل الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، وآخرها تصريحات سموتريتش، الذي طالب بضم الضفة الغربية واحتلالها.