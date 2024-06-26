شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير.. اعرف عدد الشهداء الفلسطينيين بعد 264 يومًا من العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

صعوبة وصول الإمدادات

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 264 على التوالي، ليصل إلى 37718 شهيدًا، ونحو 86377 جريحًا معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 60 فلسطينيًا وإصابة 140 بجروح، وارتكاب 4 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوافر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالكميات الكافية وبانتظام، مشيرًا إلى أن وصول الإمدادات يزداد صعوبة يومًا بعد يوم.



وقال لازاريني في مؤتمر صحفي في جنيف، إن كل يوم في غزة يفقد 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيه أو كلتيهما، وجىر الإبلاغ عن 4000 طفل بين المفقودين، وأن هناك 17 ألف طفل غير مصحوبين من ذويهم، و14 ألف طفل قتلوا منذ بدء النزاع.

وتابع: في الإجمالي تعرض 190 مبنى للأونروا للقصف أو الاستهداف أو الأضرار، ما يمثل أكثر من نصف المنشآت والبنية التحتية للوكالة الموجودة في قطاع غزة، وهي أيضًا المنشآت الوحيدة التي يتلقى فيها السكان المدنيون بعضًا من الحماية الممكنة.