"الأيام" البحرينية تفوز بجائزة المحتوى الرقمي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من المنامة: فازت صحيفة" الأيام " البحرينية بجائزة البحرين للمحتوى الرقمي بعد تحقيقها لمعايير الجائزة،وفي مقدمتها الصحيفة الأكثر حضورا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين.

جانب من حفل تسليم الجائزة

ومنحت الجائزة ل"الايام" خلال حفل نظمته جمعية البحرين لشركات التقنية «بتك» اليوم الاربعاء بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، إلى جانب عدد من أكثر الجهات الحكومية والخاصة تميزا في مجال المحتوى الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأيام للنشر تأسست في عام 1989 على يد نخبة من الأطر الإعلامية البحرينية الشابة في تجربة رائدة من نوعها في العالم العربي .

و صدرت عن المؤسسة جريدة "الأيام" اليومية السياسية باللغة العربية في 7 مارس 1989 ، والتي اصبحت الصحيفة الاولى في البحرين ، ثم اعقبها صدور جريدة "بحرين تربيون "اليومية السياسية باللغة الانكليزية في 8 مارس 1997 .