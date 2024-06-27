شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردني: نتعامل مع الحكومة الأكثر تطرفًا في إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أهمية وقوف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية هي الأكثر تطرفًا.

وأشار إلى أن ما ترتكبه إسرائيل من قتل للأطفال وتدمير للمدارس، وعدم الاكتراث بالقانون الدولي ومصداقية كل مؤسسات العمل الدولي، هو ضرر وجريمة يجب أن تتوقف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أثنيا مع نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس.

مع إيصال المساعدات

وقال الصفدي: إسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط، لكنها تمنع أيضًا المنظمات الأممية من إيصال هذا القليل من المساعدات إلى محتاجيها في غزة.

وأضاف: هناك شريك للسلام في العالم العربي، لكن الحقيقة أنه لا شريكًا إسرائيليًا للسلام، والآن نحن نتعامل مع حكومة هي الأكثر تطرفًا، مستمرة في عدوانها على غزة، وفي استخدام التجويع سلاحًا، وفي تدمير البنية التحتية في غزة.



وتابع: هناك أيضًا حرب أخرى تشنها إسرائيل في الضفة الغربية حيث يستمر الاستيطان، ويستمر إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وطالب الصفدي بأن تكون هناك خطة شاملة، ليس فقط لوقف الحرب، ولكن للتوصل للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.