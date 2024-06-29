شكرا لقرائتكم خبر عن 16 برنامجًا إثرائيًا بالبرنامج الصيفي الثامن لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

دعم ذوي الإعاقة في السعودية

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خدمات أشخاص ذوي الإعاقة

الدمام - شريف احمد - ينطلق غدًا البرنامج الصيفي الثامن 2024 للأشخاص ذوي الإعاقة بالطائف.ويحتوي على حزمة من البرامج المتنوعة لجميع المسارات، و16 برنامجاً إثرائيًا بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث.ويستمر البرنامج لـ 45 يوم، بدءًا من الـ 5 وحتى الـ 9 مساءً ويستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة من 4 سنوات إلى 45 سنة.وصممت البرامج لتناسب الإمكانات والقدرات البدنية، والحركية والسنية والمستوي التدريبي لكل شخص.ويمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في البرنامج الصيفي التي يشرف على تنفيذه نخبة من الأخصائيين والأخصائيات الممارسين والمتخصصين.وتقدّم العديد من البرامج والأنشطة النوعية والخدمية والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجلسات العلاجية والدورات التدريبية.هذا إضافةً إلى خدمات التوظيف والدعم المادي والمعنوي والعمل على توفير الأجهزة المساندة لهم.