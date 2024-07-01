الاحتلال يسقط قنبلة على منطقة بحي البصرة ووقوع إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وارتكابه لجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، حيث أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو، بجروح بعد استهداف الاحتلال مجموعة منهم في مدينة غزة.

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لحي الشجاعية



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية، بوقوع عدد من الإصابات إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.



يذكر أن أمس اعلنت وفا، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، مساء أمس الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.