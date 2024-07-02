شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 14 وفاة و6 مصابين الحصيلة النهائية لانهيار عقار أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

قوات الإنقاذ السريع

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة أسيوط بجنوب مصر حادثًا مأساويًا، بعد أن أدى انهيار عقار إلى سقوط ضحايا والمصابين.وأعلنت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، انتشال جثتين لسيدة وطفل من أسفل العقار المنكوب ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 شخصًا و6 آخرين مصابين.وأعلنت المحافظة وقوات الإنقاذ السريع انتهاء رفع الأنقاض، لتصبح الحصيلة النهائية إنقاذ 6 أشخاص وانتشال 14 جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار.وفور وقوع الحادث، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء بمحيط المنزل المنكوب بعد تسرب غاز من وصلات المنزل، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة.بدورها، دفعت مديرية الصحة بـ 10 سيارات إسعاف واستعانة المحافظة بمعدات الإنقاذ السريع لسرعة رفع الأنقاض والبحث عن باقي سكان العقار.