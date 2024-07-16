شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمحيط أحد مساجد منطقة الوادي الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة سلطنة عمان، إنها تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر.

وذكر بيان الشرطة: "تعاملت شرطة عمان السلطانية مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية، وقد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، وتعرب شرطة عمان السلطانية عن خالص التعازي لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

وتداول العديد من مستخدمي موقع "إكس"، مقاطع فيديو للحادث.

وأوضحت الشرطة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف، وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق.