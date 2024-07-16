شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انفجارات وتطاير ألعاب نارية جراء حريق كبير في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية عن المصدر قوله إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، مبينًا أن أحد المخازن يقوم بتخزين الألعاب النارية.

وأضاف أن حادث الحريق صاحبه أصوات انفجارات نتيجة تطاير الألعاب.