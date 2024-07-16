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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 23 نازحًا في مجزرتين للاحتلال وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 23 فلسطينيًّا وجرح العشرات, اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وخيامًا للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 48 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 48 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.