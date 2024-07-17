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الخليج اليوم .. الأمير محمد بن سلمان يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استقبل ولي العهد الأمير ، رئيس مجلس الوزراء، في جدة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين والوفد المرافق له.

 

 


وجرى في أثناء الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

 

وكان ولي العهد في وقت سابق، التقى أيضاً بـ عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له، وجرى في الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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