شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو إلى وقف القتل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء العنف والقتل في قطاع غزة.
وأوضح رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن سكان غزة تعرضوا خلال الأسبوع الماضي لموجة جديدة من الغارات الجوية، بعد أن أمروا بالانتقال إلى مناطق أخرى قيل إنها آمنة ثم تم استهدافها.
وقال: "منذ 12 يوليو الجاري لقي 503 فلسطينيين حتفهم معظمهم في وسط غزة، ووقعت إصابات جماعية يومي 13 و14 من هذا الشهر في خان يونس، وأعقب ذلك هجمات أخرى في 15 و 16 من الشهر ذاته، استهدفت مدارس تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط غزة والمواصي بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد 59 مواطنا وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز