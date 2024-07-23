شكرا لقرائتكم خبر عن تنديد فلسطيني بتصنيف الكنيست "الأونروا" منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ندد الفلسطينيون بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار يصنف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منظمة إرهابية، واصفين القرار بأنه استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن قرار الكنيست الإسرائيلي تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيًا وماليًا ومعنويًا لهذه المنظمة، لتستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن قرار الكنيست الإسرائيلي تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيًا وماليًا ومعنويًا لهذه المنظمة، لتستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.
قصف قافلة مساعدات أممية
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، قصفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في أثناء توجهها لنقل المساعدات الإنسانية للمحاصرين شمال قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تحاصر نحو نصف مليون فلسطيني هناك.
وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى قوافل المساعدات، ونجا فريق الأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف بشكل مستمر قوافل المساعدات الأممية، وكذلك تدمير عشرات المؤسسات التابعة لها.