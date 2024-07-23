تنديد فلسطيني بتصنيف الكنيست "الأونروا" منظمة إرهابية

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، قصفت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في أثناء توجهها لنقل المساعدات الإنسانية للمحاصرين شمال قطاع غزة، في ظل المجاعة التي تحاصر نحو نصف مليون فلسطيني هناك.

وأشارت الوكالة إلى أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى قوافل المساعدات، ونجا فريق الأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف بشكل مستمر قوافل المساعدات الأممية، وكذلك تدمير عشرات المؤسسات التابعة لها.