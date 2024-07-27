الخليج اليوم .. كارثة على الطريق.. تصادم 13 سيارة على طريق بيشة الرين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثق مقطع فيديو متداول، وقوع حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق بيشة الرين، وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، نتج عن الحادث وفاة وإصابة عدة أشخاص.

وأظهر الفيديو تصادم أكثر من 13 سيارة مع بعضها بعضا على الطريق الرئيسي، بسبب انعدام الرؤية بعد هبوب الرياح والأتربة، وانحرفت السيارات عن مسارها وسقطت على جانبي الطريق، حيث ظهرت شاحنات النقل وهي مصطدمة بسيارات لاند كروزر وغيرها وتواجد عدد من سيارات الشرطة في موقع الحادث، بينما المركبات الأخرى كانت كل واحدة ملتصقة في مقدمة الأخرى وبها تلفيات كبيرة.

من جهته، كشف مستشفى الرين العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 23 حالة، توفي منها 4 أشخاص، جراء حادث مروري مروع شمل 14 سيارة على طريق الرين -بيشة.

نُقلت الحالات المصابة إلى طوارئ المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة، وأظهرت الفحوص تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، وتم نقل 4 حالات إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام، لتلقي العلاج اللازم، وتنويم 7 حالات في أقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن حالتها الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الرين العام استنفر كامل جهوده وكوادره الطبية والفنية لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية العاجلة والخدمات اللازمة لعلاج الحالات ومتابعتها لضمان استقرارها.

كما ذكر أمن الطرق على حسابه في منصة "إكس": تمت مباشرة حادث مروري بين 13 مركبة على طريق الرين إثر موجة غبار، نتج عنه إصابات و4 وفيات.