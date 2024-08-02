شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل معتقلات الاحتلال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية اليوم الجمعة، عن وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة اليوم، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة التعذيب الجسدي له من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأفادت هيئة الأسرى الفلسطينية، أن الأسير الذي توفي داخل معتقلات الاحتلال، تم اعتقاله خلال اجتياح حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدة استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة داخل معتقل "سديه تيمان"، بسبب عمليات التعذيب الوحشية بحقهم.

ولفتت النظر إلى أن الاحتلال يواصل إخفاء مكان اعتقال المئات من أسرى غزة ولا يعرف مصيرهم، على الرغم من المطالبات الحقوقية الفلسطينية والدولية بمعرفة ظروف ومكان اعتقالهم.

