شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف جديد للاحتلال على تل الهوا بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على تل الهوا في غزة، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة واستهدف تجمعات للفلسطينيين في تل الهوا جنوب مدينة غزة.

كما استشهد سابع في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب المدينة. تدمير المنازل والبنية التحتية وترافق القصف مع مواصلة دبابات الاحتلال اجتياح محيط الكلية الجامعية بتل الهوا ومنطقة الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة.

وجاء هذا وسط عمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية في تلك المناطق.