شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم السبت، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، جنين، نابلس، رام الله، بيت لحم، طولكرم، الخليل، طوباس، والقدس، إلى جانب تنفيذها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتّخريب وتّدمير منازل وممتلكات المواطنين.

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9920)، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل، والإبادة المستمرة في غزة.