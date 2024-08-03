شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تمركزات الاحتلال ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله: استهدفنا تمركزات الاحتلال الإسرائيلي في موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازى مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.