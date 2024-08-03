شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" تمددان تعليق رحلاتهما إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركتا الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" و"ترانسافيا فرانس" تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى السادس من أغسطس الجاري على الأقل، بسبب الوضع الأمني، حسبما أعلنت الشركة الأم، أير فرانس - كيه إل إم، اليوم السبت.

كان تم تعليق خدمات الشركتين إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 يوليو الماضي، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحركة حزب الله الشيعية، بحسب صحيفة"لوفيجارو"الفرنسية.

وقال متحدث باسم مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية إن الرحلات مع تل أبيب "مستمرة بشكل طبيعي".

يشار إلى أن حزب الله هدد بالرد على هجوم إسرائيلي قتل القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر في وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضي.

تعديل الرحلات في لبنان

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيانين منفصلين، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لأسباب تقنية متعلقة بتوزيع المخاطر التأمينية.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أن "رحلاتها ليومي 2 و3 أغسطس الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

