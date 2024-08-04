شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 وإصابة العشرات فى قصف إسرائيلي لخيام مستشفى شهداء الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان عاجل، استشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقال المكتب في بيانه: "ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى".

وأضاف: "إننا ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها".

وأمس، قال المكتب الحكومي إن غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أودت بحياة 10 فلسطينيين على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 39 ألفاً و550 فلسطينياً.