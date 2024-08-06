شكرا لقرائتكم خبر عن تضم قوات أمريكية.. قصف صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وسائل إعلام عراقية تعرض قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، إلى قصف بالصواريخ مساء اليوم الإثنين.

وأفادت وسائل الإعلام العراقية أن القصف استهدف قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في محافظة الأنبار مساء اليوم، دون توضيح حجم الأضرار أوالخسائر. القوات الأمريكية ولم يشر التقرير إلى مزيد من التفاصيل، وتستضيف تلك القاعدة قوات أمريكية ودولية وتعرضت لعدة هجمات مؤخرا.

كان مسؤول دفاعي أمريكي، قد صرح لشبكة (سي إن إن)، يوم الثلاثاء الماضي، إن القوات الأمريكية في العراق نفذت ضربة جوية ضد "مقاتلين" حاولوا إطلاق طائرات مسيرة في محافظة بابل بجنوب بغداد لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين.