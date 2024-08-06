شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طائرة استطلاع أمريكية تنتشر فى سماء بغداد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانتشار 12 طائرة استطلاعية للقوات الأمريكية في سماء بغداد الآن عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

وأفاد مصدران أمنيان عراقيان، أن نوعية الصواريخ المستخدمة الهجوم على قاعدة عين الأسد الامريكية بالعراق هما صاروخان من نوع كاتيوشا.

وخلف الهجوم حتى الآن مقتل 5 جنود أمريكيين متأثرين بإصابتهم .

ومنذ قليل أعلن متحدث باسم البنتاجون إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.

وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أمريكية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأمريكيين".