شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب بفتح معبر أدري بالسودان: شريان حياة لمواجهة المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمم المتحدة بقرار السلطات السودانية فتح معبر "أدري" الحدودي بين تشاد والسودان.

يُعد هذا المعبر حيويًا لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في 14 منطقة تواجه خطر المجاعة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم والجزيرة.





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وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن هناك قافلتين تحملان 6000 طن من المواد الغذائية تستعدان للتحرك لدعم نصف مليون شخص.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 80% من المستشفيات في السودان غير عاملة، محذرةً من أن الأطفال قد يموتون من عدوى بسيطة بسبب تدهور الرعاية الصحية.

ويعاني حوالي 26 مليون سوداني من الجوع الحاد، مما يجعل إعادة فتح المعبر ضرورة ملحة لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة.

